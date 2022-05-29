إصابة 23 عاملًا فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق أسيوط الغربى

أصيب 23 عاملًا فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمال بطريق القاهرة أسيوط الغربى وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق

كان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم تلقى اخطار بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمال بطريق القاهرة أسيوط الغربى عند مدخل قرية ابو صير وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 23 عامل فى الحادث والمصابين هم أحمد خالد سيد 25 سنة وكريم حميدة أحمد 35 سنة ومدحت بدر عبد الفتاح 29 سنة وجودة صلاح سيد 25 سنة ومحمد محمود عبد التواب 27 سنة ومحمد ياسر 17 سنة ومحمد عبد التواب 18 سنة وأحمد محمد 18 سنة وعبد الرحمن عبد الجواد 37 سنة وعلاء مرسى 36 سنة وأحمد سيد 23 سنة وإسلام عوض 19 سنة ومحمد حمادة 20 سنة وكريم محمد 15سنة وأحمد رمضان 19 سنة ومحمود اسماعيل 25سنة ومحمود مصطفى 26 سنة ومحمد عبد الغنى 12 سنة وحماده جمال 33سنة وإبراهيم محمود 26 سنة ورمضان طه 55 سنة وحسن أحمد 16 سنة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.