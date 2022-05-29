أمين عام الناتو يزور إسبانيا بمناسبة الذكرى الـ40 لانضمامها للحلف

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يتوجه الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (الناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الأحد إلى إسبانيا؛ للاحتفال بالذكرى الأربعين لانضمام إسبانيا إلى الحلف.



وذكر التحف - في بيان اليوم - أن ستولتنبرج سيلتقي رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز وأعضاء حكومته وكبار المسئولين المدنيين والعسكريين الإسبان.



كما سيشارك الأمين العام في الاحتفالات بالذكرى الـ40 لانضمام إسبانيا إلى الناتو غدًا الاثنين في تياترو ريال مدريد، حيث سيتم ذلك بحضور ملك إسبانيا فيليب السادس والأمناء العامين السابقين لحلف شمال الأطلنطي.