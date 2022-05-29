أحمد جمال أزهرى خريج لغة عربية ما انتظرش الوظيفة وبقى صنايعى تنجيد بلدى وافرنجي

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

قدم تلفزيون اليوم السابع في بث مباشر له لقاء خاصاً مع أحد نماذج شباب الخريجين بمحافظة الوادي الجديد والذي لم ينتظر الوظيفة الحكومية، وقرر الاتجاه للعمل الخاص وامتهن التنجيد البلدى والافرنجي، وأصبح من أمهر الحرفيين في هذا المجال بعد أن تخرج من جامعة الأزهر وتعلم المهنة على يد أقدم حرفي في التنجيد البلدى بالمحافظة وابتكر نظام خاص في عمله يمزج بين الأصالة والمعاصرة في صناعة فرش العرائس.

وقال أحمد جمال في تصريح خاص ل اليوم السابع أنه تخرج من جامعة الأزهر منذ حوالي 5 سنوات وعمل في عدة حرف منها السباكة والبناء والسيراميك و البيع في المحلات وانتقل بعد ذلك لمجال التنجيد باعتبارها مهنة صانع الفرحة لتخصصه في صناعة فرش العرائس والديكور والمفروشات وفقاً لأحدث صيحات الموضه وبأسعار لا تقبل المنافسة.

واضاف جمال أنه يعمل باجتهاد حتى يحقق طموح والدته بعد أن توفي والده حيث اتجه للعمل من أجل تحقيق دخل مناسب له حتى يستطيع ممارسة العمل الذي درس من أجله مؤكداً على أن أهم مواصفات فرش العرائس أن يتم استخدام أجود أنواع القطن والأقمشة المعمرة والتى تمتاز بالحوظةع والمتانة والتصميمات العصرية وهو ما يتم تحقيقه في المنتجات التى يقوم بتصنيعها معتمدا على المزج بين التنجيد البلدى والافرنجي بصنعة احترافيه لها أصولها وقواعدها.



أحمد أثناء العمل



أحمد خريج أزهر ويعمل في التنجيد



أحمد منجد بلدي



خريج الأزهر أثناء العمل



منجد بالوادي الجديد