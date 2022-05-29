الخضار والفاكهة بالخارجة حاجة تفرح.. الطماطم بـ10 جنيهات والبطاطس بـ6,5 والخوج بـ10

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

قدم تليفزيون اليوم السابع في بث مباشر له جولة داخل أحد أسواق الخضار والفاكهة بالخارجة في محافظة الوادي الجديد للتعرف على أسعار الخضروات والفاكهة والتي شهدت انخفاضاً في الأسعار، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم بـ10 جنيهات والبطاطس بـ6,5 والمشمش بـ15 والخوج بـ10 والبصل بـ3، كما انخفض سعر ورق العنب إلى 20 جنيها والبامية ب20 جنيها.

وقال عاشور محمد أحد الباعة في السوق أن المنتجات من الخضروات والفاكهة تشهد وفرة كبيرة في السوق ولا يوجد أى نقص في المنتجات، حيث تتوفر كل أنواع الخضروات والفاكهة بأسعار متفاوتة حسب انواع المزارع الوارد منها تلك المنتجات وحسب رغبة الزبون مؤكدا على أن سوق الشعلة هو الأرخص في السعر دون منافس على مستوى المحافظة.

وأضاف عاشور أن المنتجات المعروضه أغلبها واردة من محافظات وادى النيل باستثناء بعض المنتجات واردة من مزارع الصوب في المدينة وهو ما يساهم في خفض الاسعار وتحقيق وفرة في المعروض من المنتجات، مشيراً إلى أن سوق الشعلة يحظى برعاية خاصه من الأجهزة التنفيذية باعتباره أكبر أسواق المدينة ويضم كافة أنشطة البيع والشراء بصورة منظمة وآمنة.



اسعار-الخضراوات-والبطيخ



اسعار-الخضراوات-والفاكهة



أسعار-العنب



أسعار-الفاكهة



اسواق-الخضراوات



بائع-خضراوات



بائع-خضراوات-وفاكهة