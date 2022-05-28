4 عوامل تؤخر الشيخوخة وتجعلك أصغر سنًا.. أهمها الرياضة والنوم الكافى

كتبت - ميرفت رشاد

في حين أن عادات نمط الحياة طويلة الأمد ضرورية لمكافحة الشيخوخة ، هناك بعض الأشياء التي يمكن أن توفر دفعة فورية ومحفزة للغاية، وفيما يلى 4 أشياء ستجعلك تبدو أصغر سناً على الفور، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

ممارسة الرياضة:

يقول الخبراء إن هذا التوهج المذهل بعد التمرين ليس مجرد فائدة مؤقتة، يمكن أن تكون التمارين مفيدة جدًا لبشرتك وصحتك العامة من خلال زيادة تدفق الدم، هذا لا يحسن فقط توصيل الأكسجين والعناصر الغذائية إلى الجلد، بل سيسرع أيضًا من إزالة النفايات والجذور الحرة، وبالتالي حماية الجلد من المزيد من الضرر، يمكن أن تحسن التمارين من علامات الشيخوخة عن طريق زيادة معدل دوران الخلايا وإنتاج الكولاجين.

تناول الأسماك الزيتية:

تعتبر الأسماك الزيتية مثل الماكريل والرنجة والسردين والسلمون المليئة بأوميجا 3 من الأطعمة الخارقة للبشرة، تشجع دهون أوميجا 3 الجسم على إنتاج مركبات مضادة للالتهابات ، والتي قد تساعد في علاج الأمراض الجلدية الالتهابية مثل الأكزيما والصدفية.

الحصول على قسط كاف من النوم:

النوم هو الوقت المناسب للجسم لاستعادة وإصلاح نفسه على المستوى الخلوي، أثناء النوم يعمل أسطول من الهرمونات التي تدعم الصحة الخلوية والمظهر الشاب، قلة النوم ، من ناحية أخرى ، تسرع البيولوجية الشيخوخة ويسهم في ظهور علامات الشيخوخة "التجاعيد ، والجلد الباهت ، والانتفاخ ، والعيون المتعبة ، والشعر غير الصحي" مما يدفع الناس إلى إغراق الكثير من المال والوقت في روتين المكياج والجمال."

الاسترخاء:

هل تعلم أن التأمل يمكن أن يبتعد عن وجهك وخلاياك لسنوات؟ يؤثر الإجهاد على وجوهنا فنحن نعبس أكثر عندما نشعر بالقلق ، كما أن الإجهاد المزمن يضر البطانة الداخلية للشرايين ، مما قد يؤدي في النهاية إلى خلق المزيد من التجاعيد .