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113.69 دولار للخام الأمريكى.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

السبت، 28 مايو 2022 02:00 م
113.69 دولار للخام الأمريكى.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية نفط
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط ، 117.20 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى113.69 دولار للبرميل.
 
ورجح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، انخفاض إنتاج النفط هذا العام في روسيا لنسبة قد تصل إلى 8% مقارنة بالعام الماضي بسبب العقوبات الغربية.
 
وقال نوفاك وفقا لقناة روسيا اليوم، الخميس، إنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الروسي هذا العام بنسبة تتراوح بين 5% - 8% مقارنة بالعام الذي قبله، مشيرًا إلى أن إنتاج النفط للعام الحالي عند مستوى 480 - 500 مليون طن، مقابل 524 مليون طن قبل عام.
 
ومن جانبها .. قالت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، إن "إنتاج النفط بروسيا في العام 2021 بلغ 524 مليون طن، وتتوقع الوزارة انخفاض المؤشر بنسبة 9.3% إلى 475.3 مليون طن بحسب السيناريو الأساسي، وبنسبة 17.2% إلى 433.8 مليون طن بحسب سيناريو محافظ".
 
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي يأمل أن يتم الاتفاق على العقوبات المتعلقة بالنفط الروسي قبل الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي.
 
وتابع ميشيل - في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية "- نعمل جديا لكي نتمكن من البقاء متحدين واتخاذ قرارات لكسر آلة الحرب الروسية ووضع المزيد من الضغوط على الكرملين لإنهاء الحرب".
 

اسعار النفط

النفط اليوم

خام برنت

غرب تكساس الوسيط


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