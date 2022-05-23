ارتفاع الإمدادات النفطية العالمية 1.4 مليون برميل يوميا فى الربع الأول 2022

كتبت - مروة الغول

. شهد إجمالي الإمدادات النفطية العالميـة (نفط خـام وسوائل الغاز الطبيعي) ارتفاعا بنحـو 1.4 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من عام 2022، أى بنسبة 1.4 % مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 99.1 مليون برميل يوم ، وهو مستوى مرتفع بنحو 6.3 مليون برميل يوم مقارنة بـالربع المماثل من العام السابق وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية للربع الأول 2022

و أشار التقرير الصادر عن منظمة أوابك ،أن ذلك يعزى بشكل رئيسى إلى تقليص دول أوبك ( مـن ضـمنها روسيا ) لتخفيضات إتفاق خفض الإنتاج ، فضلاً عن ارتفاع الإمدادات مـن أمريكا الجنوبية والصين .

أما فيما يتعلق بإمدادات دول أوبك فقد ارتفعت الإمدادات النفطية ( نفط خام وسوائل الغاز الطبيعى ) لدول أوبك خلال الربع الأول من عام 2022 بمقدار 757 ألف برميل / يوم ، أى بنسبة 2.3 % مقارنة بالربع السابق ، لتصل إلى 33.6 مليون برميل يوم ، مرتفعة بمقدار 3.3 مليون برميل / يوم ، أى بنسبة 10.9 % مقارنـة بـالربع المناظر من العام الماضى .

وفيما يخص حصة دول أوبك من إجمالى الإمدادات النفطية العالمية خلال الربع الأول من عام 2022 ، فقد ارتفعت إلى 33.9 % ، وهو مستوى أعلى من النسبة البالغة 33.6 % خلال الربع السابق ، وأعلى من المستوى المحقق خلال الربع المماثل من العام الماضى والبالغ 32.6%.