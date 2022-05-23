اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مايو 2022 05:05 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع الإمدادات النفطية العالمية 1.4 مليون برميل يوميا فى الربع الأول 2022

الإثنين، 23 مايو 2022 04:00 ص
ارتفاع الإمدادات النفطية العالمية 1.4 مليون برميل يوميا فى الربع الأول 2022 نفط ارشيف
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد إجمالي الإمدادات النفطية العالميـة (نفط خـام وسوائل الغاز الطبيعي) ارتفاعا بنحـو 1.4 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من عام 2022، أى بنسبة 1.4 % مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 99.1 مليون برميل يوم ، وهو مستوى مرتفع بنحو 6.3 مليون برميل يوم مقارنة بـالربع المماثل من العام السابق وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية للربع الأول 2022

 

و أشار التقرير الصادر عن منظمة أوابك ،أن ذلك يعزى بشكل رئيسى إلى تقليص دول أوبك ( مـن ضـمنها روسيا ) لتخفيضات إتفاق خفض الإنتاج ، فضلاً عن ارتفاع الإمدادات مـن أمريكا الجنوبية والصين .

 

أما فيما يتعلق بإمدادات دول أوبك فقد ارتفعت الإمدادات النفطية ( نفط خام وسوائل الغاز الطبيعى ) لدول أوبك خلال الربع الأول من عام 2022 بمقدار 757 ألف برميل / يوم ، أى بنسبة 2.3 % مقارنة بالربع السابق ، لتصل إلى 33.6 مليون برميل يوم ، مرتفعة بمقدار 3.3 مليون برميل / يوم ، أى بنسبة 10.9 % مقارنـة بـالربع المناظر من العام الماضى .

 

وفيما يخص حصة دول أوبك من إجمالى الإمدادات النفطية العالمية خلال الربع الأول من عام 2022 ، فقد ارتفعت إلى 33.9 % ، وهو مستوى أعلى من النسبة البالغة 33.6 % خلال الربع السابق ، وأعلى من المستوى المحقق خلال الربع المماثل من العام الماضى والبالغ 32.6%.


النفط نفط

الإمدادات النفطية

البترول


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة