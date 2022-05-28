وكيل "تعليم الغربية" يتفقد تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية

الغربية مصطفى عادل

تفقد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مقار لجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية، لجميع المواد، واطمأن إلى سير العمل بشكل سليم.

وأكد وكيل الوزارة، ضرورة مراعاة الدقة والجودة والانضباط في العمل لصالح الطلاب، والالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وشدد على تنفيذ تعليمات الأمن وعدم اصطحاب المحمول، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وعدم التدخين نهائياً داخل اللجنة، كما أكد على نظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

وخلال الزيارة، قام بتفقد حجرات التصحيح بالمقار للتأكيد على اتباع التعليمات الخاصة بأعمال التقدير، وقام بمراجعة عدد من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح ورصد كل الجزئيات وتفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الاجابة في المكان المخصص لذلك، مشددا على عدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب، وإعطاء كل طالب حقه.

وقال وكيل الوزارة، إن لجان التقدير بدأت أعمالها اليوم وتستمر لمدة عشرة أيام حتى نهاية أعمال التقدير، حيث تتولى بعدها لجنة النظام والمراقبة أعمالها في الرصد والمراجعات النهائية لتجهيز النتيجة للاعتماد.

وفي نهاية جولة المتابعة، قام وكيل الوزارة بتقديم الشكر لجميع العاملين بمقار لجان التقدير على الجهد المبذول في العمل، والأداء المتميز، وتحقيق صالح جميع الطلاب، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة، أسامة الشاعر، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، ومحمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية.