نجاحات جديدة لقسم الأورام بمستشفى إيزيس بالأقصر بـ3 عمليات استئصال أورام

الأقصر – أحمد مرعى

توالت سلسلة نجاحات قسم الأورام بمستشفى إيزيس التخصصي بمحافظة الأقصر، حيث نجح الفريق الطبي بإنجاز مجموعة من العمليات الهامة، تتراوح ما بين حالة استئصال ورم بالرحم وحالة استئصال أورام علي المبيض وحالة استئصال لورم بعنق الرحم، وتم خروج جميع المرضى بصحة جيدة والعودة للمتابعة واستكمال العلاج.

وقام بإجراء هذه العمليات الفريق الطبي المتميز، الذي ضم كلا من الدكتور ممدوح السيد استشاري جراحة الأورام بمعهد ناصر، والدكتور أحمد عبد الحكيم اخصائي جراحة الأورام بمعهد ناصر، وبالتعاون مع الدكتور جمال صادق استشاري التخدير العمليات ورئيس قسم العمليات بالمستشفى، وطاقم التمريض المتميز كل من ابتسام رشدي رئيس تمريض العمليات، وأحمد بغدادي تمريض عمليات، ونفيسة فراج تمريض عمليات، وجهاد أكرم تمريض عمليات، ومحمد جمعة تمريض عمليات، ورحاب السيد فني تخدير، وتمريض قسم النساء والتوليد زينب الشافعي ورغده عبد الباسط وفؤادة عبد اللطيف ودعاء خالد ونشوي عصام وآمنة سيد، حيث تم إجراء جميع العمليات بتكلفة 300 جنيه فقط تحت منظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبه أعلن الدكتور أحمد شفيق مدير فرع الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه تقدم عيادة أورام النساء بمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر دعما كبيرا للسيدات، حيث تُعد أورام الثدي من أكثر الأورام انتشاراً بين السيدات، ولكنه قد يصيب الرجال أيضا ولكن بنسبة أقل، وقد تكون أورام الثدي حميدة أو خبيثة، لذلك فإن الكشف المبكر عن هذه الأورام يُعد من أهم طرق العلاج والشفاء المبكر ومنع انتشاره بالجسم.

وأضاف مدير فرع الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه عند ظهور عدد من الأعراض على السيدات يجب التوجه لاستشارة الطبيب المختص فوراً، وتشمل تلك الأعراض ما يلي:- (ظهور كتلة غير مؤلمة في نسيج الثدي - نزول إفرازات أو دم من الثدي - حدوث تغير في حجم أو ملامح الثدي - وجود تسطح أو تسنن الجلد الذي يغطي الثدي - ظهور احمرار أو ما يشبه الجلد المجعد على سطح الثدي).