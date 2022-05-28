مصرع 8 أشخاص فى انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة شرق الصين

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أفاد مسئولون بالحكومة الصينية بأن 8 أشخاص لقوا مصرعهم إثر انهيارات أرضية ناجمة عن هطول أمطار غزيرة أمس جنوب شرق الصين.

ونقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) عن المسئولين قولهم "إنه تم نقل حوالي 1600 شخص إلى أماكن آمنة بسبب تضررهم في منطقة فوجيان من الأمطار"، لافتين إلى تعطل إمدادات الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية والمرور في العديد من البلدات والقرى، فيما تجري أعمال الإغاثة.

يذكرأن، لقيت 12 عاملة مصرعهن إثر حدوث انهيار أرضى بمنجم ذهب غير قانونى فى مقاطعة سومطرة الشمالية بإندونيسيا.

وقالت الشرطة الإندونيسية، إن اثنتي عشرة امرأة تعملن في منجم ذهب غير قانوني في مقاطعة سومطرة الشمالية الإندونيسية لقين حتفهن عندما انهار جرف وأثار انهيارا أرضيا، حسبما نقلت "سبوتنيك" الروسية.

وقال قائد الشرطة المحلية، مارلون راجاكوكوك، "انهار الجرف حول المنجم ودفن النساء الاثنتى عشرة، مما أسفر عن مصرعن جميعا"، مضيفا أن الضحايا لم يكن من عمال المناجم المحترفين.