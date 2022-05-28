محافظ المنيا: إنشاء محطتي معالجة صرف صحي ورفع المياه بتكلفة 200 مليون جنيه

المنيا-حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم السبت، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد ، أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بقرى مركز العدوة.

رافق المحافظ خلال جولته، المهندس أحمد خلف، رئيس مركز العدوة، دكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، العميد انور عدلي ممثل جهاز الخدمة الوطنية، مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب ، ممثلي جهاز التعمير، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، وعدد من الجهات المعنية.

وتابع محافظ المنيا، خلال جولته نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات بقرية الجهاد ، حيث شملت الجولة المرور على أعمال إنشاء وحدة الإسعاف بالقرية والجاري إنشائهاعلى مساحة 250متر وكذلك أعمال إنشاء مدرسة الجهاد 4 على مساحة 3أفدنة وبتكلفة 10 مليون جنيه، وكذلك الاعمال الإنشائية لوحدة التضامن الاجتماعي على مساحة 600متر وأعمال إنشاء وحدة تنمية الأسرة بقرية الجهاد على مساحة 1900متر .

تابع " القاضي" خلال جولته بقري مركز العدوة أعمال إنشاء محطة معالجه الصرف الصحي بزاوية برمشا والمقامة على مساحة 13 فدان وبتكلفة حوالي 150 مليون جنيه ، حيث راجع المحافظ كافة التصميمات الهندسية بمحطة المعالجة.

كما شملت جولة محافظ المنيا، تفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقرية عطف حيدر ، حيث تفقد المحافظ أعمال إنشاء المجمع الزراعي بقرية عطف حيدر وكذلك الأعمال الإنشائية للوحدة الصحية بقرية عطف حيدر بتكلفه 40 مليون جنيه ، بالإضافة الى متابعة العمل في مجمع الخدمات بقرية عطف حيدر وكذلك الأعمال الإنشائية لمحطة رفع المياه بقرية عطف حيدر بتكلفة 55 مليون جنيه.

وجه محافظ المنيا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وكذلك مسؤولي الكهرباء، بتوصيل المرافق للمشروعات التي تم الانتهاء منها وبصفة خاصة المدارس باعتبارها مشروعات قومية.

وأوضح المحافظ، أنه يجري العمل في 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، مؤكدا أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجاري على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوي.