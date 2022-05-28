محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية بالمدرسة الفندقية ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، صباح اليوم، المدرسة الفندقية بمدينة بنها، يرافقه الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، والمهندس الصادق محمد مدير التعليم الفني، لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي، والتي انطلقت، اليوم السبت، الموافق 28 مايو 2022، وتستمر حتى الخميس الموافق 9 يونيو 2022 بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، مؤكداً ضرورة تجهيز اللجان أمام الطلاب لأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط وتهيئة الأجواء المناسبة لحسن سير وانتظام الامتحانات للدبلومات الفنية.

وأكد المحافظ، ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين ورؤساء المراكز والمدن كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة وأوراق الإجابة وغرفة الكنترول والعمل على منع الغش، وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي، والاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحي وملائم لأداء الامتحان.

واطمأن الهجان، خلال تفقده على جاهزية الاستراحات المخصصة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين لتمر الامتحانات في جو من الهدوء والسهولة على أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات.

ومن جانبه أكد الدكتور ياسر محمود وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام 53063 ألف طالب وطالبة، منهم 16553 طالبا وطالبة بالتعليم التجاري، و23546 طالبا وطالبة بالتعليم الصناعي، و8163 طالب وطالبة بالتعليم الزراعي، و4802 بالتعليم الفندقي، ويتم أداء الامتحانات أمام 186 لجنة، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وتأمين غرفة الكنترول والمتابعة المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات بالمديرية الخاصة بالامتحانات، بالإضافة إلي تجهيز الاستراحات المخصصة للمشرفين على امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام.



المحافظ يتفقد اللجان



جانب من جولة المحافظ



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