اليوم السابع
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السبت، 28 مايو 2022 07:43 م
أكرم القصاص
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فقدان 26 شخصا إثر انقلاب قارب قبالة سواحل جزيرة سولاوسى الإندونيسية

السبت، 28 مايو 2022 06:37 م
فقدان 26 شخصا إثر انقلاب قارب قبالة سواحل جزيرة سولاوسى الإندونيسية انقلاب قارب - أرشيفية
أ ش أ

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اعتبر 26 شخصا فى عداد المفقودين إثر انقلاب قارب كانوا على متنه قبالة سواحل جزيرة سولاوسى الإندونيسية.


وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا"، اليوم /السبت/، أنه تم إخطار السلطات بفقدان القارب، الذي كان قد غادر ميناء بمدينة ماكاسر عاصمة سولاوسي الجنوبية منتصف ليل أمس الأول /الخميس/، وكان على متنه 43 شخصا.


وذكرت وكالة الإنقاذ الإندونيسية أنه تم انتشال 17 راكبا، لافتة إلى أنه من المرجح أن يكون نقص الوقود والطقس السئ وراء وقوع الحادث.


وكانت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية قد حذرت أمس الأول /الخميس/ من أمواج يصل ارتفاعها إلى 2.5 متر في مناطق مضيق ماكاسر.


جزيرة سولاوسى

إندونيسيا

انقلاب قارب

ماكاسر


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