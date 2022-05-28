اليوم السابع
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غلق وتشميع 4 محال تجارية لعدم سداد المديونيات المستحقة بضواحى بورسعيد

السبت، 28 مايو 2022 03:48 م
غلق وتشميع 4 محال تجارية لعدم سداد المديونيات المستحقة بضواحى بورسعيد غلق أحد المحال
بورسعيد - محمد عزام

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شنت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، حملة موسعة لغلق وتشميع 4 محال بمنطقة الأمل الجديد، وذلك لعدم سداد المديونيات المستحقة عليهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات هاله أحمد أبو العز رئيس حى الضواحى.

وأوضحت رئيس الحى، أنه تم غلق وتشميع المحال المشار إليها نظرا لعدم سداد المديونية المستحقة عليهم، مشيرة إلى أنه سبق إرسال إنذارات لهم أكثر من مرة، ولم يتم الاستجابة لسداد هذه المتأخرات والمديونات المستحقة، لافتة إلى أنه في حالة عدم الاستجابة لدفع هذه المديونيات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستصدار قرار بالإخلاء الإداري لها وإعادة تخصيصها لآخرين عن طريق طرحها بالمزاد العلني مرة أخرى.

وأهابت رئيس الحى الضواحي بأصحاب هذه المحال والورش سرعه سداد هذه المديونيات تفاديًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حال الامتناع عن السداد، وذلك بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وشارك في تنفيذ الحملة مديرو إدارات الحجز الاداري وتنفيذ الأحكام وشئون البيئة وتفتيش الرخص.


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