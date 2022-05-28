خير بلدنا.. توريد 576 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة الشرقية

قالت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، لـ"اليوم السابع"، إن شون وصوامع المحافظة استقبلت منذ اليوم الأول للتوريد، 576 ألف طن قمح، موضحة أن السعة التخزينية للمحافظة تبلغ 812 ألف طن صوامع وشون، موزعة ما بين 30 ألف طن بمركز الحسينية وصان الحجر 60 ألف طن، و90 ألف طن بالصالحية الجديدة، و60 ألف طن بمدينة ههيا، و 60 ألف طن بأبو حماد والقرين، و60 ألف طن بالعاشر من رمضان، و30 ألف طن بمدينة الزقازيق و50 ألف طن قطاع خاص بأبوحماد، موضحة أنه يتم صرف المبالغ المالية للموردين خلال 48 ساعة من تاريخ التوريد.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أعلن عن تجهيز 55 موقعا تخزينية جرى تحديدهم لاستلام الأقماح على مستوى المحافظة هذا العام ما بين صوامع وشون وبناكر وهناجر بطاقة استيعابية تصل إلى 812 ألفا و776 طنا جرى تجهيزها واستيفاؤها لكافة الاشتراطات الصحية والتموينية والتخزينية وخضوعها لعمليات تطهير مكثفة من خلال لجان تم تشكيلها تحديداً لهذا الغرض، والمكونة من متخصصين بمديريتي الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء ومندوب عن الشركة المستلمة.

وأشار إلى أنه تم حصاد ما يصل إلى أكثر من 390 ألف فدان من محصول القمح بالمحافظة منذ بداية الحصاد، والذي انطلق من مراكز (منيا القمح وأولاد صقر وفاقوس والحسينية وصان الحجر وأبو كبير)، على أن تستمر المحافظة في جني ذهبها الأصفر من سنابله وتستعد الصوامع لاستقبال المحصول الاستراتيجي الأول لمحافظة الشرقية في عامه الجديد، يذكر أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا العام وصلت إلى 423 ألفا و222 فدانا بزيادة 14 ألف فدان عن العام الماضي.