رئيس غرفة الجيزة التجارية: المعارض وفرت السلع بتخفيضات 20 - 30%

كتب - إسلام سعيد

قال محمد إمبابى رئيس غرفة الجيزة التجارية، إن الأزمة الروسية الأوكرانية طالت جميع الأسواق خاصة مع خلل سلاسل التوريد العالمية، وهذا تسبب فى ارتفاع الأسعار فى العالم أجمع، لكن الحكومة المصرية كانت "سباقة" واتخذت عدة إجراءات لتهدئة أوضاع السوق والحد من حركة الارتفاعات السعرية العنيفة التى شهدها دولاً أخرى، مثل التوسع فى إنشاء المعارض السلعية فى 27 محافظة، فكل الغرف التجارية نظمت معارض فى كافة المناطق، وخلال شهر ونصف فقط تم تدشين 7 معارض منها للسلع الغذائية والملابس وكعك العيد وغيرها من المنتجات، وجرى تدشين معرض ضخم فى منطقة فيصل على مساحة ألفين متر بحضور 80 عارض بتخفيضات حقيقية تراوحت بين 20 إلى 30%، وينشر الحوار كاملا فى عدد اليوم الأحد 29 مايو.

وردًا على كون الخصومات أو التخفيضات تكون وهمية بقوله، " هذا كلام خاطئ خاصة فى المعارض التى تخضع لإشراف حكومى دقيق ومراجعة للقوائم السعرية المشاركة فى المعارض، والتحدى الأكبر هو أن يكون المشاركين فى المعارض سواء تجار أو شركات يقدمون خصومات حقيقية، فمعرض فيصل شهد جولة تفقدية من رئيس مجلس الوزراء لمدة 20 دقيقة للوقوف على تفاصيل كل السلع المشاركة وعلى الخدمات المقدمة، واستمع إلى المواطنين حول الأسعار، وجرى تدشين معرض فيصل الرئيسى فى 23 مارس فى بداية حركة صعود الأسعار، وهذا ساهم فى تهدئة وتيرة الأسعار، وجرى تغطية محافظة الجيزة بمعارض فى جنوب الجيزة بمنطقة البدرشين والعياط وفى شمال الجيزة تم تدشين معارض فى الوراق وأوسم وفى وسط الجيزة تم تدشين معارض فى المنيب بجانب معرض رئيسى فى فيصل، وينشر الحوار كاملا فى عدد اليوم السابع بتاريخ الأحد 29 مايو 2022.