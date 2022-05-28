بوتين: نواجه ضغوطا غير مسبوقة وبناء القدرة العسكرية للناتو على حدود روسيا

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن بلاده تواجه ضغوطا غير مسبوقة وبناء القدرة العسكرية للناتو على حدود روسيا، متابعا: "حرس الحدود الروسي أحبط استفزازات بموازاة العمليات الخاصة فى أوكرانيا"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، ديميري بيسكوف، قد أكد فى وقت سابق، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مجمدة الآن بقرار من كييف، ووفقا للنهج الذي اختاره الجانب الأوكراني.

وقال بيسكوف - في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن "القيادة الأوكرانية، بشكل عام، تدلي باستمرار بتصريحات تتناقض مع بعضها البعض، وهو ما لا يسمح لنا بفهم كامل لما يريده الجانب الأوكراني بوضوح، وما إذا كان مستعدا لاتخاذ نهج رصين وإدراك الوضع الحقيقي للأمور على الأرض أم لا".

كانت وزارة الخارجية الروسية قد أعربت عن شكوكها بشأن صدق رغبة كييف في إيجاد حل سلمي للوضع الراهن في أوكرانيا.