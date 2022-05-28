اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مايو 2022 03:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين: نواجه ضغوطا غير مسبوقة وبناء القدرة العسكرية للناتو على حدود روسيا

السبت، 28 مايو 2022 02:10 م
بوتين: نواجه ضغوطا غير مسبوقة وبناء القدرة العسكرية للناتو على حدود روسيا الرئيس الروسى بوتين
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن بلاده تواجه ضغوطا غير مسبوقة وبناء القدرة العسكرية للناتو على حدود روسيا، متابعا: "حرس الحدود الروسي أحبط استفزازات بموازاة العمليات الخاصة فى أوكرانيا"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين، ديميري بيسكوف، قد أكد فى وقت سابق، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا مجمدة الآن بقرار من كييف، ووفقا للنهج الذي اختاره الجانب الأوكراني.

وقال بيسكوف - في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - إن "القيادة الأوكرانية، بشكل عام، تدلي باستمرار بتصريحات تتناقض مع بعضها البعض، وهو ما لا يسمح لنا بفهم كامل لما يريده الجانب الأوكراني بوضوح، وما إذا كان مستعدا لاتخاذ نهج رصين وإدراك الوضع الحقيقي للأمور على الأرض أم لا".

كانت وزارة الخارجية الروسية قد أعربت عن شكوكها بشأن صدق رغبة كييف في إيجاد حل سلمي للوضع الراهن في أوكرانيا.


روسيا

اخبار روسيا

بوتين

الرئيس الروسى

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا واوكرانيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الناتو

اخبار روسيا واوكرانيا


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة