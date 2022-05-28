بنى سويف هانى فتحى

بدأت اليوم فعاليات الدورة التنافسية للألعاب الجماعية، والتى تنفذها إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة ببنى سويف، تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، وتشرف عليها تنفيذها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الادارة العامة للتعليم العام والأزهرى، لنشر الثقافة الرياضية للجميع، وتوسيع ممارستها لما لها من فوائد عديدة على بناء الإنسان، وتكوين شخصيته الإيجابية.

وانطلقت مسيرة المشى ضمن المستوى التمهيدى لمشروع الدورة التنافسية للألعاب الجماعية، اللياقة البدنية ،ألعاب المضرب لتلاميذ المدارس الرياضية الاعدادية والثانوية ( بنين/ بنات ) للعام المالى 2021/2022، ،والتى بدأت من حى الزهور حتى مركز شباب العبور بمدينة بنى سويف، ذلك بحضور الأستاذ مصطفى ابراهيم مدير عام المديرية الشباب ،الأستاذ خالد حنفى مندوب الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، والأستاذة منال صالح موجه عام التربية الرياضية ببنى سويف والأستاذ محمد عبد التواب مدير إدارة الرياضة ومسؤولى وقيادات المديرية.

وكان قد تم إطلاق شارة بدء الفعاليات" صباح اليوم" على مستوى محافظات الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفراس من مقر وزارة الشباب والرياضة، والتى قام بإطلاقها الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، وفى حضور الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة - رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة.



انطلاق فعاليات مسيرة المشى لطلاب المدارس الإعدادية والثانوية ببنى سويف



مسيرة المشى