انطلاق فعاليات ماراثون المشي لطلاب المدارس الرياضية بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

شهدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية، فعاليات الدورة التنافسية للألعاب الجماعية واللياقة البدنية وألعاب المضرب لطلاب المدارس في المرحلتين الإعدادية والثانوية، تنفيذ الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للتعليم العام والأزهري)، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم (الإدارة العامة لتنمية مادة التربية الرياضية والعسكرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.

بدأ الاحتفال بتقديم عرض كاراتية بمجموعة من الفتيات، وانطلق ماراثون مشى من أمام ديوان عام المحافظة حتى حديقة صقلية ثم تصفيات فى الألعاب الجماعية واللياقة البدنيه بالمدرسة الرياضية ببنها وقد انطلق الماراثون بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، وحنان الشحات موجه عام مديرية التربية والتعليم، وأحمد شعبان مندوب وزارة الشباب، ومحمد عبد المنصف مندوب وزارة الشباب، وحسين مصطفى مدير إدارة بنها التعليمية، وبإشراف وليد الفرماوى وكيل المديرية للرياضة.

يهدف المشروع إلى الاهتمام بطلاب المدارس في المراحل التعليمية المختلفة، والمساهمة في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وإعداد جيل سليم البنية، وبما ينعكس على تكوين الشخصية الإيجارية للطلاب .

يذكر أنه يعقب الماراثون لقاءات تنافسية للألعاب الجماعية واللياقة البدنية والعاب المضرب فى المرحلتين الإعدادية والثانوية، وسوف يتم تصعيد الفائزين لتمثيل المحافظة على مستوى الجمهورية ، المشروع يأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى نشر الرياضة داخل المجتمع، وفى إطار التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم لإعداد الطلاب رياضياً، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة خلال فترة دراستهم.



الدورة التنافسية للألعاب الجماعية بالقليوبية (1)



الدورة التنافسية للألعاب الجماعية بالقليوبية (2)



الدورة التنافسية للألعاب الجماعية بالقليوبية (3)



الدورة التنافسية للألعاب الجماعية بالقليوبية (4)



الدورة التنافسية للألعاب الجماعية بالقليوبية (5)



الدورة التنافسية للألعاب الجماعية بالقليوبية (6)



الدورة التنافسية للألعاب الجماعية بالقليوبية (7)



الدورة التنافسية للألعاب الجماعية بالقليوبية (8)



الدورة التنافسية للألعاب الجماعية بالقليوبية (9)



الدورة التنافسية للألعاب الجماعية بالقليوبية (10)



الدورة التنافسية للألعاب الجماعية بالقليوبية (11)



الدورة التنافسية للألعاب الجماعية بالقليوبية (12)