النوم والشهية.. كيف يؤثر النوم على وزن الجسم؟

كتبت إيناس البنا

لا بد أنك سمعت عن تأثير النوم على الوزن، تماما مثل غذاء النوم الجيد وهو ضرورى لعمل أجسامنا بشكل سليم، وكلا هذين الأمرين مرتبطان ببعضهما البعض لذا نتعرف على هذه الحالة وفقا لموقع " healthline".

كيفية ارتباط النوم والشهية

يمكن للشهية، وهي الرغبة الشديدة أو الجوع في الطعام، أن تختلف اختلافًا كبيرًا بناءً على كمية ونوعية النوم الذي نحصل عليه بشكل منتظم.

أظهرت الدراسات أن قلة النوم لدى البالغين تؤدي إلى زيادة الجوع وتناول السعرات الحرارية، وهذا يمكن أن يعرض الأفراد المحرومين من النوم لخطر أكبر بشكل ملحوظ للإفراط في الأكل والسمنة.

علاوة على ذلك، فإن النوم والشهية لهما علاقة ثنائية الاتجاه حيث يمكن للعادات مثل الإفراط في تناول الطعام أن تؤثر على نوعية النوم من خلال التسبب في اضطرابات بسبب مشاكل مثل عسر الهضم وحرقة المعدة والارتجاع الحمضي وما إلى ذلك.

لماذا تحتاج إلى روتين نوم صحي



إن نمط النوم المنظم يتم توجيهه إلى حد كبير من خلال نظام غذائي جيد ، وعادات روتينية ، وروتين نوم سليم ، وإشارات النوم يساعد القدر الصحي من النوم المنظم الحالة المعرفية للعقل على العمل عند المستويات المثلى.

يساعد النوم في تقليل التوتر وإدارته بشكل أفضل ، ويحفز العقل على التفكير بشكل أكثر إبداعًا، ويبني إطارًا إيجابيًا للعقل.

يتمتع الأشخاص الذين يمارسون أنماط نوم منظمة بقلب صحي وزيادة معدل الأيض أثناء الانخراط في أنشطة إنتاجية هذا يساعد على تحسين تدفق الدم ويعزز الجسم ليبقى لائقًا ونشطًا مما يعزز بدوره موقفًا إيجابيًا لدى الفرد.

تحسين عادات النوم



فيما يلى بعض الطرق التى يمكنك من خلالها تحسين نظافة النوم: