حسن نظام نومك بخطوات بسيطة.. تجنب الكافيين قبل 4 ساعات من النوم

كتبت إيناس البنا

من المهم التأكد من حصول الجسم على الراحة التامة لأن ذلك يتيح أداءً فعالاً وسلسًا للجسم، ووفقا لموقع "express" يوصى الخبراء بالحصول على 6 إلى 8 ساعات من النوم لتسهيل بشكل عام صحة والرفاهية.

نظافة النوم تُعرف بأنها العادات والممارسات التى يمكن أن تساعد فى ضمان نوم سليم وغير متقطع، ويمكن أن تؤدى النظافة السيئة للنوم إلى تطور مشكلات مثل الأرق والاكتئاب والتوتر وما إلى ذلك.

تحسين نظافة النوم

فيما يلى بعض الطرق التى يمكنك من خلالها تحسين نظافة النوم: