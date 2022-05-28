العثور على جثة طافية فى ترعة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

عثر أهالى قرية اسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ على جثة طافية لشاب، وبانتقال رجال الأمن، تبين أنها لشاب من قرية بقطور التابعة لمحافظة الغربية، وجرى نقل جثمانه لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقى مركز شرطة كفر الشيخ، إشارة من شرطة النجدة حول بلاغ أهالى يقيمون بقرية اسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ، بعثورهم على جثة تطفو فوق سطح مياه ترعة مارة بالقرية.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، وبالمعاينة تبين أنه ل "طاهر.أ.ر.ا"، 25 سنة، يرتدى كامل ملابسه، يقيم بقرية بلتاجى التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن وفاته اسفكسيا الغرق، ولا توجد أى إصابات فى جسده.

وأسفرت تحريات الرائد محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، عن الشاب الغارق كان يعانى من أزمة نفسية حادة، ويقود "تروسيكل"، يوم الواقعة فسقط فى مياه ترعة بالقرب من قريته، وجرفته مياهها إلى ناحية قرية اسحاقة مكان العثور عليه، تحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.