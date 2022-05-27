العثور على جثة مُسن متعفنة بمساكن الأمل منذ 10 أيام في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

عثر الأهالي في نطاق حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم، الجمعة، على جثة مُسن متعفنة منذ 10 أيام بمساكن الأمل.

تلقى اللواء حسني عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إخطارًا، بالعثور على جثة مُسن يدعى: محمد محمد الغريب دعبس 72 عامًا، متعفنة منذ حوالي 10 أيام بمساكن الأمل.

فانتقل فريق من رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وجرى التأكد منها، وجاري نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى النصر، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

ووجه مدير أمن بورسعيد بتحرير محضر بالواقعة، وتشكيل فريق بحث للكشف عن ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.