اليوم السابع
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الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمطعم بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية

السبت، 28 مايو 2022 12:25 م
الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمطعم بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية السيطرة على حريق بمطعم بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق بأحد المطاعم بشارع 15 مايو، أمام معهد زوسر دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وانتدبت المعمل الجنائي لفحص سبب الحريق.
 
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بأحد المطاعم بشارع 15 مايو، أمام معهد زوسر دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.
 
علي الفور جرى الدفع بسيارتي إطفاء لموقع الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بأحد المطاعم بشارع 15 مايو، أمام معهد زوسر دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأسفر الحريق عن احتراق محتويات مطبخ المطعم و3 أنابيب بوتاجاز، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
السيطرة على حريق بمطعم بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية (1)
السيطرة على حريق بمطعم بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية (1)

السيطرة على حريق بمطعم بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية (2)
السيطرة على حريق بمطعم بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية (2)

السيطرة على حريق بمطعم بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية (3)
السيطرة على حريق بمطعم بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية (3)

السيطرة على حريق بمطعم بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية (4)
السيطرة على حريق بمطعم بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية (4)

السيطرة على حريق بمطعم بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية (5)
السيطرة على حريق بمطعم بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية (5)

السيطرة على حريق بمطعم بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية (6)
السيطرة على حريق بمطعم بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية (6)
 
 
 
 

 


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