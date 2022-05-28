اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مايو 2022 12:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الحبس 6 سنوات لمتهم بإحراز مواد مخدرة بالمنوفية

السبت، 28 مايو 2022 11:58 ص
الحبس 6 سنوات لمتهم بإحراز مواد مخدرة بالمنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات شبين الكوم، حكمها بالحبس 6 سنوات لمتهم بإحراز مواد مخدرة بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

وقضت محكمة جنايات شبين الدائرة الثالثة برئاسة المستشار عبدالحليم حسين المسيرى رئيس الدائرة الثالثة، وعضوية المستشار محمد عبدالمنعم نصر، والمستشار أمجد محمود الكنيسى والمستشار أحمد سعيد الحوفى، وسكرتارية سعيد أبو صالح، فى القضية رقم 3763 جنايات مركز قويسنا، والمقيدة برقم 480 لسنة 2022 كلى، بالحبس 6 سنوات للمتهم "محمود ا ا" فى قضية إحراز مواد مخدرة .

 

 


مواد مخدرة

المنوفية

قويسنا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

حبس متهم


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة