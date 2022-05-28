الحبس 6 سنوات لمتهم بإحراز مواد مخدرة بالمنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

أصدرت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات شبين الكوم، حكمها بالحبس 6 سنوات لمتهم بإحراز مواد مخدرة بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

وقضت محكمة جنايات شبين الدائرة الثالثة برئاسة المستشار عبدالحليم حسين المسيرى رئيس الدائرة الثالثة، وعضوية المستشار محمد عبدالمنعم نصر، والمستشار أمجد محمود الكنيسى والمستشار أحمد سعيد الحوفى، وسكرتارية سعيد أبو صالح، فى القضية رقم 3763 جنايات مركز قويسنا، والمقيدة برقم 480 لسنة 2022 كلى، بالحبس 6 سنوات للمتهم "محمود ا ا" فى قضية إحراز مواد مخدرة .