إحالة أوراق متهمين بقتل شخص فى المنوفية إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى

المنوفية - فريق المحافظات

أصدرت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات شبين الكوم، حكمها بإحالة أوراق متهمين بالقتل إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى، فى واقعة قتل بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.



وقضت محكمة جنايات شبين الدائرة الثالثة برئاسة المستشار عبدالحليم حسين المسيرى رئيس الدائرة الثالثة، وعضوية المستشار محمد عبدالمنعم نصر، والمستشار أمجد محمود الكنيسى والمستشار أحمد سعيد الحوفى، وسكرتارية سعيد أبو صالح، فى القضية رقم 10166 لسنة 2021 جنايات مركز قويسنا، والمقيدة برقم 1472 لسنة 2021 كلة شبين الكوم، بإحالة أوراق كل من "ياسر ا ع " ميت برة قويسنا، و"محمد هـ م" قويسنا البلد مركز قويسنا، إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى.



ترجع تفاصيل الواقعة لقيام المتهمين بقتل "عبدالله م ف " مع سبق الاصرار والترصد، حيث بيتا النية وعقدا العزم لقتله، عن طريق اعداد سلاح ناري بندقية خرطوش، وتوجها بدراجة نارية قيادة المتهم الثانى للمحل الذى ايقنا مرور المجنى عليه ، فما اظفرا به إلا وباغته الاول بطلقة بالصدر، وعند محاولة المجنى عليه الفرار باغته بطلقة ثانية أودت بحياته.





