كتب ـ محمد عبد العظيم

أكد الجيش الروسى سيطرته الكاملة على مدينة كراسنى ليمان، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت جمهورية دونيتسك الشعبية، قد أكدت بالأمس سيطرتها الكاملة على مدينة كراسنى ليمان، وذلك بدعم من الجيش الروسى، وذكر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك -فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)- أن "مجموعة من القوات المسلحة لجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، تمكنت بدعم نارى من القوات المسلحة الروسية، بتحرير وفرض سيطرتها الكاملة على مدينة كراسني ليمان الواقعة بشمال جمهورية دونيتسك.