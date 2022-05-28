أكد الجيش الروسى سيطرته الكاملة على مدينة كراسنى ليمان، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
وكانت جمهورية دونيتسك الشعبية، قد أكدت بالأمس سيطرتها الكاملة على مدينة كراسنى ليمان، وذلك بدعم من الجيش الروسى، وذكر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك -فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)- أن "مجموعة من القوات المسلحة لجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، تمكنت بدعم نارى من القوات المسلحة الروسية، بتحرير وفرض سيطرتها الكاملة على مدينة كراسني ليمان الواقعة بشمال جمهورية دونيتسك.
وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، في 24 مايو الجاري، البدء في اقتحام مدينة كراسني ليمان، قائلا: "تعتبر 28 بلدة إجماليا في شمال جمهورية دونيتسك محررة حتى اليوم.. ودخلت الوحدات الروسية بالتعاون مع قوات الشرطة الشعبية (لجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك) المدينة نفسها ويقع حوالي نصف المدينة تحت سيطرة وحداتنا".
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