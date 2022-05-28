وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، في 24 مايو الجاري، البدء في اقتحام مدينة كراسني ليمان، قائلا: "تعتبر 28 بلدة إجماليا في شمال جمهورية دونيتسك محررة حتى اليوم.. ودخلت الوحدات الروسية بالتعاون مع قوات الشرطة الشعبية (لجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك) المدينة نفسها ويقع حوالي نصف المدينة تحت سيطرة وحداتنا".