وذكر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك -فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)- أن "مجموعة من القوات المسلحة لجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، تمكنت بدعم نارى من القوات المسلحة الروسية، بتحرير وفرض سيطرتها الكاملة على مدينة كراسني ليمان الواقعة بشمال جمهورية دونيتسك.

وكان رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، قد أعلن، في 24 مايو الجاري، البدء في اقتحام مدينة كراسني ليمان، قائلا: "تعتبر 28 بلدة إجماليا في شمال جمهورية دونيتسك محررة حتى اليوم.. ودخلت الوحدات الروسية بالتعاون مع قوات الشرطة الشعبية (لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك) المدينة نفسها ويقع حوالي نصف المدينة تحت سيطرة وحداتنا".



