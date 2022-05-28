"الآثار" تكشف تفاصيل تطوير مسار العائلة المقدسة فى وادى النطرون

رامى محيى الدين

قال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، إن إحياء مسار العائلة المقدسة مشروع مصرى بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى وتعليمات من رئيس الوزراء بضرورة متابعة وزارتى الآثار والتنمية المحلية لعمليات تنفيذ المشروع.

وأضاف أسامة طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن مسار العائلة المقدسة يتكون من 25 نقطة، عبارة من مزارات سياحية ومناطق أثرية.

وتابع رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بالمجلس الأعلى للآثار، أن اليوم جرى افتتاح النقطة الرابعة من المسار بوادى النطرون فى البحيرة والتى تعد أحد المزارات السياحية للمصريين والأجانب.

وأردف أسامة طلعت أنه جرى ترميم بعض الأديرة بوادى النطرون والتى تعرضت للسيولة فى وقت سابق، مشيرا إلى أن مصر تبذل جهودا جبارة من أجل الحفاظ على التراث.