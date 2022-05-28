إطلاق مشروع "نحو التنمية الخضراء لقطاع السياحة" برعاية برنامج الأمم المتحدة

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار اليوم السبت إطلاق مشروع "نحو التنمية الخضراء لقطاع السياحة" بحضور أليساندرو فراكاسيتى الممثل الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر وعدد من ممثلى السفراء وأصحاب المصلحة فى صناعة السياحة ووسائل الإعلام الدولية.

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه فى مصر والذى يهدف إلى تحسين أداء واستدامة السياحة بما يتماشى مع استراتيجية مصر 2030 كما يعد أيضاً ضمن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP 27، المزمع عقده نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

قد تم إعداد هذا المشروع من قبل مشروع دمج التنوع البيولوجى بالسياحة فى مصر التابع للوزارة والذى ينفذ من خلال جهاز شئون البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP) بتمويل من مرفق البيئة العالمية (GEF)، وكذلك ضمن مبادرة الرئاسية للوعى البيئى" اتحضر للأخضر" وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وعدد من الوزارات والمحافظات المعنية.

وقد تم استعراض خمس مخرجات رئيسية للمشروع لتحقيق التنمية الخضراء و الصديقة للبيئة فى القطاع السياحى والتى تشمل إعداد الدليل الإرشادى لأفضل الممارسات الصديقة للبيئة بالقطاع الفندقى للمساعدة فى زيادة تطبيق تدابير بيئية يسهل تطبيقها وتضمن الوفر للقائمين على الادارة. كما تم لأول مرة تطوير البوابة المصرية للسياحة المستدامة كأداة عبر الإنترنت مخصصة لمتخصصى الضيافة وخبراء السياحة والقطاع الخاص كذلك اتحاد السياحة المصرى كشركاء رئيسين فى دمج حماية البيئة بالانشطة السياحية.

كما تم إطلاق الدليل الإرشادى لأفضل الممارسات البيئية فى المطاعم السياحية لتكون أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة بالإضافة إلى الدليل الارشادى للنزل البيئية تمهيداً لإعداد آلية للترخيص من قبل وزارة السياحة والآثار مما يعد الخطوة الاولى من نوعها لتنظيم سوق السياحة البيئية فى مصر وزيادة الاستثمارات بالمحميات الطبيعية وخارجها، علاوة على إطلاق حملة القائمة الخضراء، والتى تهدف إلى زيادة وعى السائحين بالفنادق البيئية والمنشآت السياحية الحاملة للعلامات البيئية وكذلك المنتجات التى اعتمدت معايير بيئية واجتماعية سليمة والبديلة للمنتجات ذات التأثير السيء على البيئة مما يبرز دور الحكومة المصرية فى دعم السياحة البيئية. وسيتم ذلك من خلال نشر القائمة الخضراء على موقع إيكو إيجيبت وتنظيم حملة ترويجية على وسائل التواصل الاجتماعى لمدة 3-4 شهور وكذلك الفيلم الترويجى للحملة والمخطط عرضة بجميع الفنادق ومراكز الغطس.

جديراً بالذكر أن حملة إيكو ايجيبت (ECO Egypt) أول حملة وطنية للترويج للسياحة البيئية، بهدف إلقاء الضوء على المحميات الطبيعية وتطويرها ودعم السياحة البيئية بها بما يضمن صون الموارد الطبيعية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة للبحث عن أفضل الطرق للدفع بالسياحة البيئية، والمساعدة على إعطاء قيمة مضافة لصون الموارد الطبيعية فى الأنشطة السياحية.