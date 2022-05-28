أهالى أبيس بالإسكندرية يناشدون رفع الحيوانات النافقة من الترعة.. وشركة النظافة ترد

أمنية فايد - الإسكندرية - جاكلين منير

أرسل القارئ محمد الصاوى، والمقيم فى أبيس الرابعة كوبري الرابعة الروضة الجديدة محافظة الإسكندرية، مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص تطهير الترعة وإزالة المواشى والحيوانات النافقة ونقلها إلى أماكن تدفن فيها.



وقال القارئ: "جميع مزارع المواشى في أبيس يلقون المواشى والحيوانات النافقة بالترعة مما أدى لانتشار الروائح الكريهة والثعابين والعقارب، فضلا عن الحشرات الناقلة للأمراض".

وأكد أحمد شحاتة مسؤل المركز الإعلامى بالشركة المنوط بها رفع القمامة من شوارع الإسكندرية، أنه جارى الاستجابة للشكوى ورفع المخلفات بقرى أبيس.

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".