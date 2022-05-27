5 أهداف وراء المرحلة الثالثة لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى.. اعرف التفاصيل

كتبت منال العيسوى

يعد برنامج التحكم في التلوث الصناعي أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط في مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف في الصناعة المصرية.



أهداف البرنامج يهدف البرنامج إلى تحقيق أهداف متعددة، وهى كالآتى..

1. ترسيخ مبدأ ما بعد تحقيق الالتزام البيئي لدى المنشات الصناعية ودعم كفاءة استخدام الطاقة والموارد على أوسع نطق ممكن

2. دعم المنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية من خلال بما يتوافق مع القوانين البيئية لتحسين وحماية البيئة المحلية وبينه العمل داخل المنشأة من خلال تنفيذ مشروعك للحد من التلوث الصناعي متضمنة مشروعات عالية واستخدام أفضل التقنيات المتاحة وترشید وزيادة كفاءة استخدام الطاقة ومشروعات استخدام وتجهيز الوقود البديل ومشروعات خفض غاز ثاني أكسيد الكربون.

3. التركيز على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنحها ميزة تفصيلية وذلك لتشجيعهم على الاستثمار في مشروعات الحد من التلوث الصناعي ومشروعات ما بعد الالتزام وذلك لضمان الإستدامة عملياتهم الصناعية وتنميتها.

4. تعزيز دور البنوك، وتطبيق اليات السوق في تمويل الاستثمارات في مجال مشروعات البد من التلوث الصناعي ومشروعك ما بعد الالتزام کوضع نظام معتمد في السوق المحلية لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي ومشروعات ما بعد الالتزام.

5. المنشآت المستفيدة من الدعم يمكن لمنشات القطاعين العام والخاص الاستفادة من دعم البرنامج والواقعة بالمنطق الأكثر تلوثا بكافة محافظات مصر.

جدير بالذكر أنه يجب توافر مجموعة من الاشتراطات حتى يمكن للمنشأة الاستفادة من دعم البرنامج منها أن يكون لدى المنشأة مشكلة عدم توافق بيني ويؤدي تنفيذ المشروع المقترح إلى تحقيق التوافق البيئي مع خفض بنسبة 50 % على الأقل لأحد الملوثات البينية الخصة بمجالات الدعم.