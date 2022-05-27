وول ستريت جورنال: واشنطن ستزود أوكرانيا بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "MLRS"

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن إدارة جو بايدن ستعلن الأسبوع المقبل إرسال أنظمة صاروخية بعيدة المدى لأوكرانيا.

وذكرت الصحيفة أن واشنطن ستزود أوكرانيا بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "MLRS"، التى تعد الأكثر طلبا من المسؤولين الأوكرانيين.

وتأتي أنظمة صاروخية بعيدة المدى كجزء من حزمة كبيرة من المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، والتى يمكن الإعلان عنها في بداية الأسبوع المقبل.

وناشد كبار المسؤولين الأوكرانيين، بمن فيهم الرئيس فولوديمير زيلينسكى، فى الأسابيع الأخيرة، الولايات المتحدة وحلفاءها لتوفير نظام إطلاق الصواريخ المتعددة.

وكشف مسؤولون أن إدارة بايدن كانت قد تراجعت عن إرسال أنظمة الصواريخ هذه، وسط مخاوف أثيرت داخل مجلس الأمن القومي من أن أوكرانيا قد تستخدم الأسلحة الجديدة لشن هجمات في الداخل الروسى.

وكانت روسيا حذرت، فى وقت سابق، من أن الولايات المتحدة "ستتجاوز الخط الأحمر" إذا زودت أوكرانيا بهذه الأنظمة.

نظام "MLRS"

وقال موقع "سي إن إن" الأمريكى إن بمقدور هذا النظام إطلاق "وابل من الصواريخ" على بعد مئات الكيلومترات، وهو ما قد يغير "قواعد اللعبة"، حسب تصريحات الأوكران.

ويطلق النظام الأمريكى صواريخ أرض - أرض، بقدرة إطلاق تتجاوز 12 صاروخ في أقل من دقيقة، كما أنه يتميز بسرعة الحركة، حيث يمكنه إطلاق الصواريخ والابتعاد فورا لتفادى نيران البطارية المضادة.

وتمتلك MLRS" نظام تحميل وتوجيه ذاتى، ويبلغ مداها نحو 480 كيلومترا، إلى جانب سرعة إطلاق تصل إلى 64 كيلومترا فى الساعة.