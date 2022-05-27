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وفاة مالك مجموعة أولاد رجب والجنازة من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الجمعة

الجمعة، 27 مايو 2022 09:46 ص
وفاة مالك مجموعة أولاد رجب والجنازة من مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الجمعة مصطفى رجب
كتب - إسلام سعيد

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نشرت الصفحة الرسمية لسلسلة محلات أولاد رجب، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نعي وفاة مصطفى رجب رئيس مجلس الإدارة ومالك مجموعة أولاد رجب.
 
وقالت الصفحة :"ننعى بمزيد من الحزن والأسى وفاة المغفور له الحاج مصطفى رجب رئيس مجلس الإدارة ومالك مجموعة أولاد رجب، والذى وافته المنية منذ قليل بمستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة، وستشيع الجنازة بعد صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة والدفنة ستكون بمقابر جمعية أحمد عرابى وسنوافيكم بموعد ومكان العزاء في وقت لاحق إن شاء الله . سائلين وداعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة".
 
مصطفى رجب
مصطفى رجب

 


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وفاة مصطفى رجب

مصطفى رجب

وفاة صاحب مجموعة اولاد رجب


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