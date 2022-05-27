ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 26/5/2022 بمحافظات مصر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرةوقت صلاة الفجر 3:13 ص
موعد صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة العصر 28: 3
موعد صلاة المغرب 6:49 م
موعد صلاة العشاء 8:18
الإسكندريةوقت صلاة الفجر 3:13 ص
موعد صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:55 م
موعد صلاة العشاء 8:28 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 3:07
موعد صلاة الظهر 11:48 م
موعد صلاة العصر 3:25 م
موعد صلاة المغرب 6:46 م
موعد صلاة العشاء 8:15 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخوقت صلاة الفجر 3:09 ص
وقت صلاة الظهر 11:40
موعد صلاة العصر 3:11 م
وقت صلاة المغرب 6:32 م
وقت صلاة العشاء 7:58 م.
مواقيت الصلاة فى أسوانوقت صلاة الفجر 3:25 ص
موعد صلاة الظهر 11:46 ص
موعد صلاة العصر 10: 3
موعد صلاة المغرب 6:33 م
موعد صلاة العشاء 7:56
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