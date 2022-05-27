اليوم السابع
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الجمعة، 27 مايو 2022 01:07 ص
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مواعيد انعقاد المزاد العلنى لبيع المحال والوحدات الإدارية بمدينتى طيبة وناصر

الجمعة، 27 مايو 2022 01:00 ص
مواعيد انعقاد المزاد العلنى لبيع المحال والوحدات الإدارية بمدينتى طيبة وناصر مزاد علنى - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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حدد كل من جهازى طيبة الجديدة، وناصر الجديدة، مواعيد لطرح لعقد المزاد العلنى الخاص بطرح عدد من الوحدات الإدارية والتجارية، حيث أكد المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة،  أنه تم طرح 5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (31م٢ : 66م٢)، و10 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (14م٢ : 99 م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الأحد 12/6/2022، مضيفاً أنه تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر الجهاز لمن يرغب في التقدم للمزاد.

 

وفي ذات السياق، أعلن المهندس ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة،  عن طرح 9 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح من (13م٢ : 67 م٢) بعمارات مشروع سكن مصر بالحي الأول، وكذا بالسوق التجارية بمنطقة الإسكان الاجتماعي ، بجانب طرح 4 وحدات إدارية بمساحات تتراوح من (54 م٢ : 57م٢) بالدور الأرضي بعمارات مشروع سكن مصر بالحي الأول بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني يوم الإثنين 13/6/2022، لافتاً إلى أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر الجهاز لمن يرغب في التقدم للمزاد.

 

 


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مدينه طيبه الجديده

المزاد العلنى

مدينه ناصر الجديده


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