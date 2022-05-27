مصرع شاب غرقا إثر انقلاب سيارته بترعة المحمودية فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شاب مصرعه غرقا إثر انقلاب سيارة ملاكى بإحدى الترع بمحافظة البحيرة، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية، تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين استقبال مستشفى المحمودية بمحافظة البحيرة جثة شاب يدعى"إبراهيم.ج" 24 عامًا إثر انقلاب سيارته بترعة المحمودية الواقعة على طريق دمنهور- المحمودية.



وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان الحادث، وتم انتقال جثة الشاب وتم إيداعه ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.