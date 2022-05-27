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صحيفة كويتة: إحالة قضية صفقة طائرات "يوروفايتر" إلى محكمة الوزراء

الجمعة، 27 مايو 2022 07:00 ص
صحيفة كويتة: إحالة قضية صفقة طائرات "يوروفايتر" إلى محكمة الوزراء الكويت - أرشيفية
وكالات

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أحالت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء في الكويت قضية صفقة طائرات "يوروفايتر" إلى محكمة الوزراء للنظر فيها.

وأفادت صحيفة الرأي الكويتية، أن القضية تتضمن اتهام خمسة أشخاص بتهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه خلال عقد صفقة الطائرات، مشيرا إلى أن تحديد جلسة لمحاكمتهم سيتم قريبا.

وجاء في التفاصيل أن الكويت طلبت شراء 28 طائرة "يوروفايتر تايفون"، من صنع كونسورتيوم من الشركات الأوروبية، في عام 2016 بموجب عقد قيمته حوالي 8.7 مليار دولار.

وانضمت أول طائرتين في الطلبية إلى القوات الجوية الكويتية الشهر الماضي.

وأثارت التكلفة المرتفعة للصفقة الدهشة عند مقارنتها بمشتريات مماثلة لطائرات مقاتلة في الشرق الأوسط .


الكويت

اخبار الكويت

يوروفايتر

كونسورتيوم


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