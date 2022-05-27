شقيق عريس الإسكندرية يروى لـ"اليوم السابع" تفاصيل جديدة فى مصرع شقيقه.. فيديو

الإسكندرية - فريق المحافظات

التقى "اليوم السابع" فى بث مباشر مع أسرة مصطفى عريس الإسكندرية الذى لقى مصرعه مساء الأربعاء، إثر إصابته بطلقة خرطوش أثناء حفل زفافه فى أحد شوارع منطقة غرب الإسكندرية.

وقال شقيق مصطفى، إن شقيقه كان محبوبا بين الناس فى مكان سكنهم وفى صالون الحلاقة الخاص به فى منطقة الكيلو 21، ويوم الواقعة كان فرحان وكلنا فرحانين علشانة، مضيفا: "الفرحة راحت بفرحه بس الكسرة".

وأضاف شقيقه لـ"اليوم السابع": نحن 6 أشقاء ومصطفى هو الأوسط بينا وكان مكافحا ويبنى نفسه بنفسه من خلال صالون الحلاقة الخاصة به وجهز شقته، وقام بتحديد ميعاد الخطوبة حتى ينتهى من الشقة من مجهوده لأننا جميعا كلنا نكافح من أجل لقمة العيش.

وأوضح شقيقه، أن مصطفى كان يرقص أسفل العقار مع أشقائه وأصدقائه، وكانت والدته تقف أمام باب السيارة التى سوف تقله إلى الكوافير لاصطحاب خطيبته والاحتفال جميعا بالخطوبة، ولكنه لم يصل إلى باب السيارة بعد إصابته، مضيفا: "ربنا يرحمه وبطلب من الناس جميعا أن تدعو له، وقمنا بتوزيع أجزاء من القرآن على روحه".

البداية عندما تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من مستشفى مبرة العصافرة غرب يفيد وصول شاب فى حالة حرجة مصاب بطلق خرطوش، وتوفى بعد نقله بدقائق.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى المشار إليه، وتبين وفاة «مصطفى مجدي»، وشهرته «الأسباني»، 21 عاما، حلاق، إثر إصابته بطلق ناري.

تم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وأخطرت النيابة التحقيقات.

كان شيّع المئات من أهالى وأصدقاء عريس الإسكندرية، أمس جثمان مصطفى الذى لقى مصرعه خلال الاحتفال بخطبته، بمنطقة العجمى غرب جثمانه من مسجد سنان بالدخيلة، لدفنه فى مقابر العائلة.

وشهدت صلاة الجنازة على عريس الإسكندرية انهيار عدد من أصدقائه وأفراد أسرته فى البكاء خلال حمل جثمانه إلى المقابر.

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