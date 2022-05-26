اليوم السابع
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بيحتفل بخطوبته مات بطلقة خرطوش.. فيديو تشييع جثمان عريس الإسكندرية لمثواه الأخير

الخميس، 26 مايو 2022 09:20 م
بيحتفل بخطوبته مات بطلقة خرطوش.. فيديو تشييع جثمان عريس الإسكندرية لمثواه الأخير
فريق المحافظات

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شيّع المئات من أهالي وأصدقاء عريس الإسكندرية، الذي لقي مصرعه خلال الاحتفال بخطبته، بمنطقة العجمي غرب جثمانه من مسجد سنان بالدخيلة، لدفنه في مقابر العائلة.

وشهدت صلاة الجنازة على عريس الإسكندرية انهيار عدد من أصدقائه وأفراد أسرته في البكاء خلال حمل جثمانه إلى المقابر.

تلقى قسم شرطة العامرية أول إخطارًا من مستشفى مبرة العصافرة غرب يفيد وصول شاب في حالة حرجة مصاب بطلق خرطوش، وتوفى بعد نقله بدقائق.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى المشار إليه، وتبين وفاة "مصطفى مجدي"، وشهرته "الأسباني"، 21 عاما، حلاق، إثر إصابته بطلق خرطوش، وبسؤال أسرته، أوضحت أن المذكور كان يحتفل رفقة أقاربه وأصدقائه أمام كوافير بمنطقة أبو يوسف، استعدادًا لاصطحاب عروسته للاحتفال بخطوبتهما.

وأضافت الأسرة أن إحدى طلقات الخرطوش التي أطلقت ابتهاجا بحفل الخطوبة أصابت المجني عليه عن قرب ما أدى إلى حدوث نزيف، وجرى نقله إلى المستشفى إلا أنه توفي.

وتكثف قوات الشرطة جهودها لمعرفة ملابسات الحادث ومصدر إطلاق الخرطوش بالخطأ.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة التحقيقات في الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة.

 

 

 

تشييع جثمان العريس
تشييع جثمان العريس

 

جنازة عريس الاسكندرية
جنازة عريس الاسكندرية

 

عريس الاسكندرية
عريس الاسكندرية

 

مصرع عريس بالاسكندرية (1)
مصرع عريس بالاسكندرية (1)

 

مصرع عريس بالاسكندرية (2)
مصرع عريس بالاسكندرية (2)

 


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