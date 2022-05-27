رويترز: أمر قضائى بحظر سفر زعيم حركة النهضة الإخوانية بتونس راشد الغنوشى

كتب محمد جمال

قال مسئول قضائى لوكالة رويترز، إن قاضيا تونسيا أصدر أمرا بحظر سفر زعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشى خارج البلاد، وذكرت رويترز، أن القاضى التونسى أمر، اليوم الجمعة، بحظر سفر عدة أشخاص، بينهم زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشى، ولم يفصح المصدر القضائى عن أسماء الأشخاص الآخرين، الذين صدر الأمر في حقهم.

وتواجه حركة النهضة الإخوانية في تونس، منذ الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية في البلاد وما تبعها من خطوات قضائية تستهدف محاسبة الفاسدين، مجموعة من الاتهامات تتعلق بإفساد المجال السياسى وتلقى تمويلات خارجية واختراق القضاء، فضلاً عن الاتهامات التي تتعلق بالإرهاب وملف الاغتيالات السياسية.

ويذكر أن رضا الرداوى عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أعلن أن الحرس الوطني التونسى أبلغ الهيئة بفتح تحقيق ضد رئيس حركة "النهضة" الإخوانية راشد الغنوشي بتهمة "الخيانة والتجسس"، وقال الرداوي في كلمة له خلال وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء إن "الشكاية التي تقدمت بها هيئة الدفاع للمحكمة العسكرية ضد الغنوشي تتعلق بالخيانة والتجسس."

وأضاف الرداوي أنه "سيتم سماع الغنوشي كمشتكى به بخصوص الأموال التي كانت تدفع له من الديوان الأميرى بقطر والتي ثبتت بالكشوفات الموجودة، والتي عملت هيئة الدفاع على التثبت من صحتها."

وأوضح الرداوى أنه "تم تقسيم القضايا بين الحرس الوطني وبين الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية باعتبار أن قضايا غسل الأموال من اختصاص المحكمة الابتدائية بتونس، في حين ترجع قضايا الخيانة والتجسس للمحكمة العسكرية".