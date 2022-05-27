روسيا تطرد 5 موظفين من سفارة كرواتيا في موسكو

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، طرد 5 من موظفي السفارة الكرواتية لدى موسكو واعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم.

وأفاد بيان للخارجية الروسية بأنها استدعت اليوم سفير جمهورية كرواتيا لدى روسيا، توميسلاف تسار، وسلمته احتجاجا شديد اللهجة على خلفية المحاولات غير المبررة للسلطات الكرواتية اتهام روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا وتقديم كرواتيا مساعدات لنظام النازيين الجدد في كييف.

وأضاف البيان: "أن هذا الإجراء الروسي يأتي ردا على الخطوات غير الودية ، لتي اتخذتها زغرب في وقت سابق".

كانت وزارة الخارجية الروسية أعربت مؤخرا عن أسف موسكو إزاء اتخاذ السلطات الكرواتية مؤخرا موقف غير ودي تجاه روسيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق "إن الحكومة الكرواتية تستخدم بعناد كل ما لديها لمواصلة المسار المعادي لروسيا وتدمر بإصرار ومنهجية العلاقات الثنائية بعدما أوصلتها إلى أدنى مستوى".