اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مايو 2022 01:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تقديم الخدمات الطبية لـ130ألف شخص بالمنيا ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة

الجمعة، 27 مايو 2022 12:00 م
تقديم الخدمات الطبية لـ130ألف شخص بالمنيا ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا – حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية قدمت الخدمات الطبية ل130 الف و 218 مواطن ضمن مبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للكشف عن الامراض المزمنة والاعتلال الكلوى وذلك فى الفترة من سبتمبر 2021 وحتى نهاية ابريل 2022 وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم باعمال وزير الصحة وبرعاية اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا

وأوضح  الدكتور أحمد خليل مدير ادارة الرعاية الاساسية و منسق المبادرات الرئاسية بالمديرية، أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 سنة والمواطنين من عمر 18 حتى 40 سنة، ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية.

وقال  أنه يتم تنفيذ المبادرة عن طريق 260 فريق بالوحدات الصحية والمراكز الطبية حيث تم تقديم التوعية والتثقيف الصحي والكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة.


مديرية الصحة

مبادرات رئاسية

التعليم العالى

اخبار المنيا

محافظة المنيا


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة