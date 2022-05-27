تقديم الخدمات الطبية لـ130ألف شخص بالمنيا ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية قدمت الخدمات الطبية ل130 الف و 218 مواطن ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للكشف عن الامراض المزمنة والاعتلال الكلوى وذلك فى الفترة من سبتمبر 2021 وحتى نهاية ابريل 2022 وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم باعمال وزير الصحة وبرعاية اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا



وأوضح الدكتور أحمد خليل مدير ادارة الرعاية الاساسية و منسق المبادرات الرئاسية بالمديرية، أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 سنة والمواطنين من عمر 18 حتى 40 سنة، ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية.



وقال أنه يتم تنفيذ المبادرة عن طريق 260 فريق بالوحدات الصحية والمراكز الطبية حيث تم تقديم التوعية والتثقيف الصحي والكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة.