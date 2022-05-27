تداول 40372 طن بضائع عامة ومتنوعة و390 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت موانئ البحر الأحمر اليوم تداول 40372 طن بضائع عامة متنوعة و390 شاحنة و29 سيارة ملاكي، حيث سجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 7 سفن.



ووصل إجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة 19 سفينة، وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 38310 طن بضائع عامة ومتنوعة، و231 شاحنة، و13 سيارة.



كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 2062 طن بضائع عامة ومتنوعة، و159 شاحنة، و16 ملاكي، واستقبل ميناء سفاجا السفينة أمل بإجمالي 80 شاحنة بحمولة 1752 طن بضائع عامة ومتنوعة 5 ملاكي 1 شاحنة فارغة.



كما تم مغادرة السفينة BOS BROOK بحمولة 32500 طن فوسفات متجهة الي الهند والسفينة بوسيدن، واكسبريس بعدد 109 شاحنة بحمولة 2818 طن بضائع عامة ومتنوعة و13 ملاكي، و1 شاحنة فارغة، والسفينة الحرية بإجمالي 80 شاحنة بحمولة 2157 طن بضائع عامة ومتنوعة.

واستقبل ميناء نويبع، العبارة سيناء والعبارة أيلة، بإجمالي 12 شاحنة بحمولة 233 طن بضائع عامة، و77 طن بضائع ترانزيت إلي ليبيا، و66 شاحنة فارغة، 11 ملاكي، ومغادرة العبارة سيناء بإجمالي 41 شاحنة بحمولة 835 طن بضائع عامة، و2 ملاكي، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 568 راكب بموانيها.