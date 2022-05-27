انطلاق رالى بورسعيد للتزلج بالعجلات لأول مرة فى مصر والشرق الأوسط.. لايف وصور

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الجمعة، من انطلاق رالي بورسعيد للتزلج بالعجلات " Free Roller Skate " في نسخته الأولى على مستوى مصر والشرق الأوسط، وذلك بشارع طرح البحر في محافظة بورسعيد.

وأطلق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، شارة بدء رالي التزلج بالعجلات بداية من مسجد السلام وحتى استاد النادي المصري بشارع طرح البحر، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحافظة بورسعيد وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

وانطلق رالي بورسعيد للتزلج بالعجلات " Free Roller Skate " في نسخته الأولى، في أكبر مضمار مفتوح في شارع رئيسي للتزلج بالعجلات بطول 4 كم تقريبا،ويعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، بمشاركة 800 لاعب ولاعبه.

يأتي هذا الحدث في ضوء استعدادات الهيئة لاستقبال الموسم السياحي الصيفي 2022، وبداية للعديد من الفعاليات التي تأتي ضمن خطط الترويج السياحي لمحافظة بورسعيد من خلال الهيئة، والتي من بينها إضافة أنماط سياحية جديدة، ومنها نمط السياحة الرياضية الذي يحظى باهتمام كبير من المواطنين بصفة عامة، والشباب بصفة خاصة.

ويعد رالي بورسعيد الأول للتزلج بالعجلات الأول من نوعه في مصر، لمحبي رياضة التزلج من جميع أنحاء الجمهورية، ويعقب الرالي حفل فني من الفلكلور البورسعيدي في حديقة السلام لإحدى فرق السمسمية.