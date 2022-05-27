النيابة تستجوب نصابة استولت على 4 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفهم

كتبت أمنية الموجى

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع سيدة قامت بالاستيلاء على 4 مليون جنيه من عدد من المواطنين، بزعم توظيفها في مجال تجارة المنظفات.

وتواجه النيابة المتهمة بمحضرالتحريات الأمنية، التي كشفت عن تلقيها مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنها لم تلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التي تلقاها منهم بلغت نحو 4 ملايين جنيه.

وأضافت التحريات بأن المتهمة قامت بالاستيلاء على الأموال وزعمت توظيف الأموال في مجال تجارة المنظفات مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامها مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنها امتنعت عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط متهمة بتوظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعدما تبلغت الجهات المعنية بوزارة الداخلية بقيام أحدي السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها إلا أنها توقفت عن السداد.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافها وضبطها وبمواجهتها اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومثولها للتحقيق أمام النيابة العامة.