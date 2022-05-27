المعاينة: ثلاجة بالطابق الأرضى وراء حريق دار أيتام بالطالبية فى الجيزة

أظهرت المعاينة النهائية لحريق دار أيتام بمنطقة الطالبية فى الجيزة، أن الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بثلاجة الريسبشن بالطابق الأرضي للدار المكونة من 7 غرف، وقد تسبب الحريق في إصابة 8 فتيات بحالة اختناق دون وقوع أي خسائر بالأرواح، وقد تم نقلهن علي أثرها إلي المستشفي لتلقي العلاج.

وكان رجال الحماية المدنية بالجيزة، سيطروا على حريق اشتعل بدار أيتام، مما أسفر عن إصابة 8 فتيات بحالة اختناق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال العاملين بالدار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق بدار أيتام تابعة لوزارة التضامن في الطالبية، انتقل اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن إصابة 8 فتيات من نزيلات الدار بحالة اختناق، تلقين إثرها الإسعافات.

وأضافت المعاينة، أن الحريق كان على مساحة 6 أمتار داخل ريسبشن بالدور الأرضى لعقار مكون من "أرضى و7 طوابق"، وتم نقل 13 فتاة من الدار وإنقاذ 8 آخريات مصابات باختناق نتيجة للأدخنة الكثيفة احتجزن بالمكان وتمت عملية الإخماد بالكامل.

وتم الاستماع لأقوال العاملين بالدار، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وأخطرت النيابة للتحقيق.