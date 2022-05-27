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الصحة العالمية: انخفاض إصابات كورونا فى العالم بنسبة 3% والوفيات 11%

الجمعة، 27 مايو 2022 12:21 م
الصحة العالمية: انخفاض إصابات كورونا فى العالم بنسبة 3% والوفيات 11% مدير عام منظمة الصحة العالمية
كتبت أمل علام

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كشفت منظمة الصحة العالمية، إنه تم تسجيل ما يصل إلى 3721.079 حالة جديدة و9440 حالة وفاة فى جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع من 16 إلى 22 مايو.

وأشارت منظمة الصحة العالمية في بيان جديد لها، إلى إنه تم تسجيل أكثر من 3.7 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، وأكثر من 9000 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم، وفقا لآخر إحصاء للمنظمة يوم الأربعاء الماضى، مع انخفاض الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 3% وانخفاض معدل الوفيات بنسبة 11% عن الأسبوع السابق.

وفقًا للنشرة الأسبوعية لمنظمة الصحة العالمية، تم تسجيل ما يصل إلى 3721.079 حالة جديدة و9440 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم خلال الأسبوع من 16 إلى 22 مايو.

ووفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية، إنه تم الإبلاغ عن أكبر انخفاض في الأسبوع السابق (من 8 إلى 15 مايو) في إفريقيا (انخفاض 24%) وجنوب شرق آسيا (انخفاض 23%) وأوروبا (انخفاض 20%)، وفي الوقت نفسه، ارتفع العدد الأسبوعي للحالات المؤكدة حديثًا في أمريكا (بنسبة 13%) وفي منطقة غرب المحيط الهادئ (بنسبة 6%). أظهرت الوفيات انخفاضا في أوروبا (بنسبة 23%) وأفريقيا (بنسبة 22%)، ومع ذلك، ارتفع معدل الوفيات في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط ​​ 30٪.

تم الإبلاغ عن أكبر حصيلة أسبوعية للفيروس التاجي المؤكدة حديثًا من الولايات المتحدة (713882) والصين (543.290) وأستراليا (360323) وألمانيا (268396) واليابان (249210).

تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الوفيات خلال الأسبوع من الولايات المتحدة (1957) وإيطاليا (736) والبرازيل (713) وروسيا (680) وإسبانيا (564)


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