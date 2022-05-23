منظم الأدوية بالاتحاد الأوروبي يوافق على الجرعة المعززة من لقاح أسترازينيكا

كتبت أمل علام

كشفت شركة صناعة الأدوية استرازينيكا AstraZeneca اليوم الإثنين، إنه تم الموافقة على الجرعة المعززة من لقاحها لفيروس كورونا من منظم الأدوية بالاتحاد الأوروبي، باعتباره جرعة معززة ثالثة للبالغين بعد موافقة اللجنة الأسبوع الماضي، وهو لقاح فاكسزيفريا Vaxzevria.

ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز، فإنه يمكن الآن استخدام لقاح كورونا كجرعة معززة، وفقًا لجدول فاكسزيفريا Vaxzevria ذي الجرعتين أو من قبل أولئك الذين تم تطعيمهم سابقًا بأحد اللقاحات المعتمدة على تقنية mRNA، مثل تلك التي تنتجها شركتا فايزر وموديرنا Pfizerو BioNTech أو Moderna

قال مين بانجالوس، نائب المدير التنفيذي للمستحضرات الصيدلانية الحيوية في استرازينيكا AstraZeneca ، أيدت لجنة من وكالة الأدوية الأوروبية عقار فاكسزيفريا Vaxzevria كمعزز يوم الخميس الماضي، بعد أسابيع فقط من دعم المنظم لاستخدام كوميرناتي Comirnaty من شركة فايزر Pfizer-BioNTech كمعزز للبالغين الذين سبق تلقيحهم بلقاحات أخرى.

أشار العديد من صانعي اللقاحات إلى أن معظم التطعيمات هذا العام ستكون بمثابة جرعات معززة، أو لقاحات أولية للأطفال الذين لا يزالون يكتسبون الموافقات التنظيمية على مستوى العالم، وعادة ما تقرر المفوضية الأوروبية القول الفصل بشأن استخدام المنتجات في الاتحاد الأوروبي.