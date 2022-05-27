التفاصيل الكاملة لضبط مدير مدرسة بالشرقية متهم بتسريب امتحان بالشهادة الإعدادية

الشرقية - إيمان مهنى

كشف محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، تفاصيل واقعة اتهام مدير مدرسة ورئيس إحدى لجان الامتحانات الشهادة الإعدادية، بتسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

وقال محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه أمس الخميس في التاسعة صباحا، تم رصد نسخة مصورة عبر المحمول لامتحان مادة الدراسات، علي الفور بتتبع الواقعة عبر غرفة العمليات وبالتنسيق مع جهات المعنية، تم تحديد رقم محمول مصدر النسخة المصورة، وبالاتصال به أدلي ببياناته أنه مدير مدرسة بمركز الحسينية، ويقوم بالمراقبة في إحدي لجان مركز فاقوس .

وتابع وكيل الوزارة أنه علي الفور تحركت الجهات المعنية وألقت القبض عليه، وتبين أنه قام بتصوير ورقة الأسئلة بغرض إرسالها لأحد أقاربه.

وأكد وكيل الوزارة، أن النسخة المتداولة كانت علي نطاق ضيق، وبعد بدء الامتحان بدقائق، ولم يستدعي الأمر إلغاء الامتحان، وتم علي الفور إصدار قرار بإيقاف المدير عن العمل وإحالته للنيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

وتمكنت غرفة العمليات والمتابعة بمديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية، برئاسة وإشراف محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أمس الخميس، من كشف المتورط فى تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادى، وذلك أثناء انعقاد الامتحان داخل إحدى اللجان في مدرسة تابعة لإدارة فاقوس التعليمية.

وضبطت الأجهزة الأمنية "أ.س" مدير مدرسة تابعة لإدارة الحسينية التعليمية، والذى يتولى رئاسة لجنة امتحانية في مدرسة تابعة لإدارة فاقوس التعليمية؛ لاتهامه بتسريب الامتحان وإرسال صورة ضوئية من ورقة الأسئلة إلى أحد أقاربه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4024 إداري مركز شرطة فاقوس لسنة 2022، وأخطرت نيابة فاقوس لبدء تحقيقاتها مع المتهم.